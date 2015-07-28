«الأهلي»: اتحاد الكرة لم يطلب درع الدورى

نفي اللواء محمود علام المدير التنفيذى للنادي الاهلي الأنباء التى ترددت مؤخراً حول ان النادى رفض تسليم درع الدورى لاتحاد الكرة المصرى مشيراً إلى أن الجبلاية لم ترسل مندوباً أو تخاطب الأهلى بمكاتبات أو فاكسات تطلب فيها تسليم الدرع.

> وابدى علام دهشته من الترويج لمثل هذه الأنباء المغلوطة خاصة ان اتحاد الكرة لم يطلب تسلم الدرع من الأهلى طوال السنوات العشر الماضية بخلاف أن اتحاد الكرة نفسه أعلن قبل ايام انه بصدد اصدار نسخة جديدة من درع الدورى ولم يحدد مصير النسخة الحالية رغم أنه من غير المنطقى الإعلان عن تصميم نسخة جديدة قبل نهاية الموسم .