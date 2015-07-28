الزمر: مرسي أبلغني بنيته الاستفادة من أرض «قصر القبة الرئاسي» بزراعة القمح.. والعسكر لم يمهلوه

قال الصحفي جبر المصري أنه أجرى حوارًا لجريدة العرب القطرية الدكتور طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية – منذ قليل – وقص عليه الزمر حديثًا دار بينه وبين الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال الزمر في حواره مع جبر”قبل الانقلاب قال لي الرئيس مرسي شخصيًا، إن مساحة قصر القبة تتعدى 100 فدان ويمكن استغلالها في زراعة القمح” ، وأضاف الزمر “فقلت للرئيس: كيف ذلك”، ورد عليه مرسي ”أنا فلاح” وأرض قصر القبة من أجود الأراضي الزراعية فلماذا لا يستفيد منها المصريون في قوتهم، وأنهى الزمر كلامه قائلًا “لكن العسكر لم يمهلوه”.