وزير التعليم: 76 مليون نسخة كتاب وصلت المديريات

قال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، إن 76 مليون نسخة كتاب ضمن 300 مليون نسخة مطلوب طباعتها وصلت إلى المديريات التعليمية.

وأضاف محب الرافعى خلال المؤتمر الصحفى، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أشاد بجودة طباعة الكتاب المدرسى هذا العام، وأصاف له بأنه أفضل من العام الماضى.

وأوضح محب الرافعى، أن 10 آلاف فصل تدخل الخدمة العام المقبل، كما أن هناك 1900 مدرسة مصنفة بذات الخطورة الداهمة.

وقال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، إن أى طالب حصل على الحافز الرياضى دون وجه حق سيتم محاسبته، لافتا إلى أن ما أثير حول حصول 21 طالبة فى لعبة السباحة التوقيعية دون وجه حق كان لطالبة وتم إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها.

وأوضح أن هناك مخالفات إدارية فى المسابقة، قائلا: لا يظلم طالب على حساب زميل له، مطالبا النيابة الإدارية بسرعة البت فى الواقعة، مشيرا إلى أن الأمر عرض عليه بأن هناك تزوير، الأمر الذى دفعه إلى حجب النتيجة حتى لا يمنح طالب حقا ليس له.

ونفى وزير التربية والتعليم، أن يكون هناك تحقيق تم إجراؤه من قبل الشئون القانونية، موضحا أن هناك مقترحا يطبق بالتنسيق مع التعليم العالى لمنح الحافز للطلاب المتفوقين فى جميع الأنشطة.