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محلب: لن نسمح بغلق المدارس وتحويل أى مدير مدرسة مقصر للنيابة الإدارية

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محلب: لن نسمح بغلق المدارس وتحويل أى مدير مدرسة مقصر للنيابة الإدارية محلب: لن نسمح بغلق المدارس وتحويل أى مدير مدرسة مقصر للنيابة الإدارية
استمع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، إلى عرض حول لائحة الانضباط المدرسى، حيث وجه رئيس الوزراء بأن أى مدرسة لا يوجد بها انضباط يحول مدير المدرسة للتحقيق بالنيابة الإدارية على الفور.

وأكد رئيس الوزراء: لن نسمح بغلق المدارس، وأن يكون الطلاب موجودين فى مراكز الدروس الخصوصية، مطالبا باستنفار المجتمع ككل لمواجهة هذه الظواهر السلبية. فمدير المدرسة المقصر يحول للنيابة الإدارية، لأنه يدمر جيلا، والمجيد يكرم، ومستعدون لتكريم المجيدين كل يوم.

وعقب الانتهاء من اللقاء، ترجل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، من مقر وزارة التربية والتعليم، حتى مقر مجلس الوزراء، وقابل عددا من الطالبات على باب الوزارة، واستمع لشكاواهم، وكلف بسرعة حلها.

كما كلف محلب مسئولى الداخلية والمحافظة بسرعة إخلاء جميع الشوارع المحيطة بالوزارات بالمنطقة من الباعة الجائلين، وكذا رفع السيارات المتهالكة الموجودة بالشوارع، مؤكداً أن هيبة موجودة، ولا يصح أن تكون مداخل الوزارات هكذا.

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مصر 365

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