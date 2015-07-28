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ننشر أسماء 7 أشخاص من ضحايا حريق مصنع الأثاث فى العبور

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ننشر أسماء 7 أشخاص من ضحايا حريق مصنع الأثاث فى العبور ننشر أسماء 7 أشخاص من ضحايا حريق مصنع الأثاث فى العبور
كشف مصدر بصحة القليوبية عن عدد من أسماء ضحايا حريق مصنع العبور بالقليوبية وهم: أحمد مصطفى ومحمد حنفى منجد ويوسف حامد فرج وكريم إبراهيم حنفى واشرف توفيق عبد المنعم ومحمد محمد حسن ومحمد السيد أبوضيف، ومازالت بقية الجثث مجهولة لم يتعرف على هويتها.

كان قد شب حريق ضخم اليوم الثلاثاء، فى مصنع الحلو ستايل للأثاث المكتبى بمنطقة المصانع بمدينة العبور، تسبب فى وفاة 24 شخصا وإصابة 22 آخرين.

وسادت حالة من الارتباك بالمنطقة المحيطة بالمصنع، واضطرت أجهزة الأمن لإغلاق الشوارع المؤدية إليه تجنبًا لوقوع منشآت أو حدوث مكروه للمواطنين.

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مصر 365