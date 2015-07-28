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وزارة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع العبور إلى 25 حالة وفاة

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وزارة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع العبور إلى 25 حالة وفاة وزارة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع العبور إلى 25 حالة وفاة
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد ضحايا حادث حريق مصنع أخشاب العبور ارتفع إلى 25 وفاة وإصابة 22 آخرين وخرج منهم من المستشفيات 19 حالة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات السلام والعبور، مشيرًا إلى أنه تم نقل جثث المتوفين إلى مستشفيات السلام والخانكة وهليوبوليس وعين شمس التخصصى.
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