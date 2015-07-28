أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير -
أمن أسوان يكشف ملابسات العثور على حمير مذبوحة بكوم أمبو -
بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء لقيادات التعليم: "مافيش حاجة اسمها مراكز دروس خصوصية"

Google+ Print
رئيس الوزراء لقيادات التعليم: "مافيش حاجة اسمها مراكز دروس خصوصية" رئيس الوزراء لقيادات التعليم: "مافيش حاجة اسمها مراكز دروس خصوصية"
طالب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم ومديرى المديريات بالتركيز على جميع المراحل التعليمية، خاصة المرحلة الابتدائية، قائلاً: إذا استطعنا أن نؤمن لطالب الصف الأول الابتدائى مناخًا جيدًا نكون قد نجحنا، هذه أمانة، كيف نستطيع أن نقول أن هناك تغييرًا حدث، بمدرسة بها مناخ للتعلم، ونحن ندخل معركة وحربًا على الإهمال والفساد، ومن لا يريد أن يخوض معنا هذه الحرب يعلن ذلك.

وأضاف رئيس الوزراء: ليس مقبولاً أن يدفع المواطن ثمن تعليمه لمن لا يستحق، فى مراكز الدروس الخصوصية، يجب أن نواجه ونقتحم كل الملفات الصعبة، موجهًا كلامه للوزير: "مفيش حاجة اسمها مراكز دروس خصوصية.. هتقتحموا المشاكل معايا ولا لأ ؟". فأجاب الجميع: معاك.

وأوضح محلب: عندنا مشاكل كثيرة، ولكن قادرون على التغيير .. ثمن التعليم غال جداً، ولكن يصل إلى من لا يستحق، ومن قوت أسر تكد وتتعب.

وقال المهندس إبراهيم محلب: هذه صرخة مجتمعية نطلقها من وزارة التعليم، لنراجع أنفسنا، وليتشارك الجميع حكومة ومواطنين فى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية .. جاء الأوان لأن نضع التعليم على أجندة الأولويات بل هو أهم الأولويات.

وأكد محلب: يجب أن تعود إلى مكانتها التعليمية والعلمية مرة أخرى، والتربية يجب أن تأتى فعلاً قبل التعليم، عليكم تحقيق الانضباط المدرسى فهذه أهم الأولويات، والمعلم يجب أن يعلم أنها ليست وظيفة، ولكنها رسالة، فهذه أشرف مهنة، ويجب أن يشعر بذلك ويشعر أنه مقدر من المجتمع.. والمعلم يجب أن يكون النموذج والقدوة.

وأضاف : سلامة المدرسة، مسئولية مدير المدرسة، ثم مدير الإدارة، ومدير المديرية، ثم مدير هيئة الأبنية التعليمية، هذه المسئولية تضامنية، ولن نضحك على أنفسنا، أى مدرسة غير صالحة تغلق على الفور.

ووجه رئيس الوزراء بأن تكون مدارس المناطق العشوائية من أفضل المدارس، مؤكدًا أنها نواة تطوير العشوائيات، فالطالب فى المدرسة سيكون صاحب رسالة معنا لتطوير العشوائيات، كما طلب رئيس الوزراء عرض تقرير أسبوعى عليه من وزيرى العشوائيات والتعليم بهذا الخصوص.


>- محلب: لن نسمح بغلق المدارس وتحويل أى مدير مدرسة مقصر للنيابة الإدارية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي