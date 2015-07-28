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إنبي يؤجل جلسته مع الزمالك بشأن كهربا ورفعت

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إنبي يؤجل جلسته مع الزمالك بشأن كهربا ورفعت إنبي يؤجل جلسته مع الزمالك بشأن كهربا ورفعت

هل ستختار حازم إمام ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات في أفضل 11 لاعبا في تاريخ ؟ إذا ماذا عن حسن شحاتة، فاروق جعفر، محمود الجوهري ومحمود الخطيب؟

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار فريق أحلام الكرة المصرية.. أفضل 11 نجما في ملعب واحد.

طرح FilGoal.com هذا السؤال على عدد من نجوم الكرة المصرية.. والبداية مع "الخليفة" الذي اختاره محمود الخطيب لنفسه، ونجم القلعة الحمراء وليد صلاح الدين.

من هم أفضل 11 لاعبا يا وليد؟ شاهد الفيديو وتعرف على إجابة نجم الأهلي.. وعن أسباب عدم اختياره لنجوم بحجم حازم إمام وحسام حسن.

ويقول وليد صلاح الدين عن تفضيل أبو تريكة على حازم إمام: "حازم يعني الفاكهة والمتعة، ولكن أبو تريكة يتفوق في أنه قادر على تقديم المساندة الهجومية من مركزي صانع الألعاب أو كمهاجم ثان".

وتابع "حسن شحاتة كان قادرا أيضا على تقديم المساندة الهجومية بشكل أكبر من حازم".

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