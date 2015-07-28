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ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع العبور إلى 24 قتيلًا و26 مصابًا

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ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع العبور إلى 24 قتيلًا و26 مصابًا ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع العبور إلى 24 قتيلًا و26 مصابًا

أعلن مصدر أمني عن ارتفاع عدد ضحايا مصنع العبور إلى 24 قتيلا حتى الآن، فيما تواصلت أعمال تبريد مكان الحريق.

في ذات السياق انتقل فريق من النيابة العامة بالعبور برئاسة المستشار أحمد عيسى، وضم كلا من أحمد الحناوي وعمر عبد العزيز وكلاء النيابة لمعاينة الحريق.

كما انتقلت النيابة بإشراف المستشار مؤمن سالمان -المحامي العام لنيابات شمال القليوبية- إلى مستشفى السلام لمناظرة الجثث وسؤال المصابين.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب الحريق والتحفظ على صاحبي المصنع للتحقيق معهما.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع صاحب المصنع حول ظروف وملابسات الواقعة، فضلا عن الاستماع من بعض العمال الناجين والمصابين عن الأسباب الحقيقية للحريق.

ونفي مصدر أمني مطلع وجود شبهة عمل تخريبي أو شبهة جنائية حتى الآن، ولا يزال رجال الأدلة الجنائية يبحثون الأسباب الحقيقية للحريق.

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