بالصور.. إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى مركز القنطرة بالإسماعيلية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية النصر التابعة للمركز.

وقال السيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب فى تصريحات صحفية أنه تم تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق مدينة القنطرة غرب بقرية النصر وبدون قوات أمنية.

وأضاف عامر أنه اشترك فى تنفيذ الحملة مسئولو الوحدة المحلية وجهاز حماية أملاك الدولة وبمعدات الحملة الميكانيكية وبالاشتراك مع الوحدة المحلية لقرية النصر.

وأكد عامر أن الحملة نجحت فى تنفيذ عن إزالة تقسيمات 15 قيراطًا كانت معدة للبناء وإزالة تقسيمات أخرى على مساحة 5 أفدنة وإزالة حوش مبنى بالطوب الأبيض مبنى على مساحة 900 متر وإزالة مبنى وحوش على مساحة 700م وإزالة مبني من الطوب الأبيض على مساحة 200 متر وإزالة 2 مبنى على مساحة 100م.

وأشار رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب على أنه سوف يستمر المضى قدما فى تنفيذ حملات الإزالة لكل صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ورفع كل الإشغالات أولاً بأول من أجل استعادة هيبة الدولة وتنفيذًا لتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.



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1لودر ينفذ إزالة أحد الأسوار



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إزالة أحد المنازل



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إزالة التقسيمات



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إزالة منزل مخالف



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اللودر أثناء تنفيذ الإزالة