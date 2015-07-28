شكري يستقبل توني بلير ورئيس وزراء بريطانيا السابق

استقبل السيد سامح شكرى وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية اليوم، رئيس وزراء بريطانيا السابق والمبعوث السابق للرباعية الدولية ” تونى بلير”، والذي يزور مصر للتشاور حول سبل تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي تصريح للمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن ” تونى بلير” أكد خلال اللقاء على حرصه على التوقف فى القاهرة في طريق عودته من اسرائيل للاستماع إلى التقييم المصري للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، والأفكار المطروحة إقليميًا ودوليًا لتحريك عملية السلام.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى نقل إلى المبعوث السابق للرباعية نتائج الاتصالات التي قام بها مؤخرًا مع وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية حول أهمية تنشيط عملية السلام من جديد، وضرورة ألا يؤدى انشغال المجتمع الدولي والدول الكبرى بالتحديات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط إلى تجاهل القضية الأم والكبرى في الشرق الأوسط، وهي القضية الفلسطينية وحق الشعب القلسطيني الشقيق في تحقيق مصيره وإقامة دولته المستقلة.

كما حرص شكري على إحاطة المبعوث السابق للرباعية الدولية بأهم نتائج لقائه الأخير فى القاهرة مع السيد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، والترتيبات الخاصة بعقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية فى القاهرة يوم ٥ اغسطس القادم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفى نهاية تصريحاته، أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على حرص مصر الكامل على توظيف كافة اتصالاتها الدولية والإقليمية لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على كامل اراضية.