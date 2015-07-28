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عامل يتقدم ببلاغ ضد اثنين باشعال النيران بمنزله بسوهاج بسبب خلافات الجوار

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عامل يتقدم ببلاغ ضد اثنين باشعال النيران بمنزله بسوهاج بسبب خلافات الجوار عامل يتقدم ببلاغ ضد اثنين باشعال النيران بمنزله بسوهاج بسبب خلافات الجوار

أرشيفية

تلقي اللواء/ احمد ابو الفتوح مدير امن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة طما بورود بلاغ من المدعو / حسن ناصر حسن 38 سنة عامل ويقيم بناحيةالقطنه – دائرة المركز بقيام كل من :- (أ ،و م) ويقيمان بذات الناحية بإشعال النيران بعدد 2 غرفة ملحقتين بمنزله بتحريض من والدهما بسبب خلافات الجوار ،
> تم أخماد النيران بمعرفة الأهالي ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات باحد ، وإنحصرت التلفيات في أحتراق محتويات الغرفتين المشار إليهما ونفوق رأس ماشية واحدة .
> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين ، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة .

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