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حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بقريتى أبيس الأولى وعزبة سكينة بالإسكندرية

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حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بقريتى أبيس الأولى وعزبة سكينة بالإسكندرية حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بقريتى أبيس الأولى وعزبة سكينة بالإسكندرية
صرح الدكتور شوقى محمدى مدير عام تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بأنه تقرر تنظيم حملة تنشيطية مجانية لتظيم الأسرة يومى 4 و5 أغسطس 2015 بقريتى أبيس الأولى وعزبة سكينة.

وقال محمدى، إن الحملة ستكون على هيئة سيارات وعيادات متنقلة تقدم الكشف ووسائل تنظيم الأسرة مجانا.

وأضاف محمدى، أن الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة، قد أعطى توجيهات لوجود عيادات لأمراض الأطفال والباطنة والنساء مع الحملة تقدم الكشف والعلاج المجانى، حتى يمكن تقديم خدمة متكاملة للمترددات على الحملة.
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