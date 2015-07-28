محافظة قنا توقع بروتوكولا مع الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية

وقع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والمهندس أسامة إبراهيم حشاد، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والجهاز التنفيذى للمشروعات للمعاونة فى إدارة مجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية بقنا.

وأبدى محافظ قنا سعادته بتوقيع البروتوكول، متمنيا أن يحدث طفرة فى مجال الخدمات (الكهرباء – المياه – الصرف الصحى - النظافة طرق) المقدمة لأصحاب الورش والمشروعات الصغيرة بمجمع الصناعات الحرفية والذى تم إنشاؤه عام 1994 على مساحة 50 فدانا ويضم 542 ورشة ومشروعا صغيرا وكان له دور كبير فى إخلاء مدينة قنا من الورش، التى كانت تسبب الضوضاء والتلوث وازدحام الطرق.

وأشار رئيس الجهاز أن مجمع الصناعات الحرفية بالصالحية بقنا يأتى ضمن 9 مجمعات قام الجهاز بإنشائها على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه تمت الاستجابة فورا لمبادرة محافظ قنا بتوقيع بروتوكول تعاون لأول مرة بين الجهاز وإحدى المحافظات.

وأوضح أن نتائج توقيع البروتوكول ستظهر بشكل ملحوظ على مستوى الخدمات.