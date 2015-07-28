"بنى سويف الجامعى": "رحمة" ضحية محلول الجفاف توفيت بهبوط بالدورة الدموية

>أصدرت إدارة مستشفى بنى سويف الجامعى برئاسة الدكتور منصور حسن - عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى اليوم الثلاثاء بيانا إعلاميا حول واقعة وفاة الطفلة رحمة على عبدالحفيظ، التى توفيت بعد تحويلها من مستشفى بنى سويف العام على خلفية أخذ الأطفال محلول معالجة الجفاف.

وأكد مدير المستشفى فى البيان أن المستشفى استقبل الأطفال (مروان فتحي البالغ من العمر (7) شهور، محمد محمد أبو العلا البالغ من العمر سنة واحدة، والطفلة رحمة علي البالغة من العمر خمسة أشهر)، حيث وصلوا إلى المستشفى وهم في حالة غيبوبة كاملة وتشنجات مع وصول الطفلة رحمة في حالة سيئة جدًا، وتم عمل إفاقة وإسعافات لها عدة مرات فقد كان جميع الأطفال محولين من المستشفي العام بالإسعاف وتم إدخالهم قسم الأطفال وعمل الإسعافات الأولية والتحاليل اللازمة لهم وتم إعطائهم جرعات من المضادات الحيوية وأدوية التشنجات وكان التشخيص المبدئي اضطرابات في وظائف المخ وغيبوبة وتشنجات إثر ادعاء اخذ محلول جفاف بالوريد بمستشفي ببا المركزي للطفلين مروان فتحي ,محمد محمد ومستشفي اهناسيا للطفلة رحمة.

كما أشار منصور حسن، إلى أنه بمتابعة الحالات تبين تحسن في حالة الطفلين مروان ومحمد نسبيًا ما عدا الطفلة رحمة التي ساءت حالتها، وتم وضعها علي جهاز التنفس الصناعي ومن واقع التحاليل الطبية والفحص الإكلينيكي تبين سوء وظائف الكلي بالنسبة للطفلة رحمه والتي توفيت إلي رحمة الله في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الاثنين 27/7/2015 بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب واضطرابات في وظائف المخ والكلي بمواد كيميائية غير واضحة.

وذكر أن حالة الطفلين مروان ومحمد مستقرة ومتحسنة مع وضع الطفل مروان علي جهاز التنفس الصناعي لمدة 12 ساعة وتم رفعة منه بعد تحسنه يوم 26/7/ 2015، مؤكدًا انه مازال البحث جاري في حالة الأطفال وإجراء فحوصات لهم لمعرفة أسباب التشنجات والغيبوبة.