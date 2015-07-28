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التحفظ على 5 آلاف و200 عبوة محلول جفاف بمخازن الصحة بالغربية لفحصها

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التحفظ على 5 آلاف و200 عبوة محلول جفاف بمخازن الصحة بالغربية لفحصها التحفظ على 5 آلاف و200 عبوة محلول جفاف بمخازن الصحة بالغربية لفحصها
قرر الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، التحفظ على 5 آلاف و200 عبوة محلول جفاف "ريهايدران"، وتحمل رقم تشغيل 140509 خاص بالأطفال، داخل مخازن المديرية، لحين إجراء تحاليل لها، لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام من عدمه، بعد وفاة 4 أطفال داخل المستشفيات بمحافظة بنى سويف بعد تناولهم محلول جفاف فاسد.

وأضاف شرشر، فى تصريحاتٍ له، أنه أخطر جميع المستشفيات العامة والخاصة على مستوى المحافظة، برقم التشغيل الخاص بالمحلول لوقف استخدامه فورًا، لحين التأكد من مدى صلاحيته للاستخدام من عدمه.

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