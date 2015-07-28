التحفظ على 5 آلاف و200 عبوة محلول جفاف بمخازن الصحة بالغربية لفحصها

قرر الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، التحفظ على 5 آلاف و200 عبوة محلول جفاف "ريهايدران"، وتحمل رقم تشغيل 140509 خاص بالأطفال، داخل مخازن المديرية، لحين إجراء تحاليل لها، لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام من عدمه، بعد وفاة 4 أطفال داخل المستشفيات بمحافظة بنى سويف بعد تناولهم محلول جفاف فاسد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف شرشر، فى تصريحاتٍ له، أنه أخطر جميع المستشفيات العامة والخاصة على مستوى المحافظة، برقم التشغيل الخاص بالمحلول لوقف استخدامه فورًا، لحين التأكد من مدى صلاحيته للاستخدام من عدمه.