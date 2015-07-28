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رسميا - فيدال في بايرن ميونيخ لأربعة مواسم

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رسميا - فيدال في بايرن ميونيخ لأربعة مواسم رسميا - فيدال في بايرن ميونيخ لأربعة مواسم

(إفي): وقع لاعب الوسط التشيلي الدولي أرتورو فيدال اليوم الثلاثاء عقدا يربطه بنادي بايرن ميونيخ الألماني لمدة أربعة مواسم، عقب خضوعه للفحوصات الطبية.

وحسب تقديرات شبه رسمية، فقد بلغت قيمة انتقال فيدال (28 عاما) من يوفنتوس الإيطالي إلى بايرن بطل ألمانيا 35 مليون يورو.

وبهذا الشكل، يصبح فيدال ثالث أغلى صفقة في تاريخ النادي البافاري بعد خافي مارتينيز وماريو جوتزه، اللذان كلفا خزينته 40 و37 مليون يورو على الترتيب.

وكان بايرن يتابع فيدال منذ سنوات وكاد يستفيد بخدماته في 2011 عندما ترك باير ليفركوزن لكنه انتقل في النهاية للبيانكونيري ليحقق معه أربعة ألقاب للدوري ولقب لكأس السوبر ولقبين لكأس السوبر الإيطالي، كما بلغ نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي لكنه خسر أمام برشلونة الإسباني.

وسيستفيد مدرب بايرن، الإسباني بيب جوارديولا، من انضمام فيدال لتغطية غياب باستيان شفاينشتايجر الذي انتقل لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان بايرن قد ضم خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي أيضا كل من البرازيلي دوجلاس كوستا والحارس سفين أولرايش.

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