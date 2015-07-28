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وزير الري: ناقشت أزمة الصيادين المحتجزين خلال مفاوضات سد النهضة مع الجانب السوداني

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وزير الري: ناقشت أزمة الصيادين المحتجزين خلال مفاوضات سد النهضة مع الجانب السوداني وزير الري: ناقشت أزمة الصيادين المحتجزين خلال مفاوضات سد النهضة مع الجانب السوداني

المراسل : بكر الشرقاوى

وزير الري

​قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، أنه تم مناقشة أزمة الصيادين المصريين المحتجزين في الخرطوم مع الجانب السوداني خلال اجتماع الجولة السابعة لمفاوضات سد النهضة.

وأضاف مغازى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة، أن السودانية وعدت بحل أزمة الصيادين بعد مراجعة ملفاتهم القضائية، مشيرًا إلى أن المهندس إبراهيم محلب يتابع أزمة الصيادين والعمل على حلها.

كما أعلن مغازى عن الاتفاق على عقد الجولة الثامنة للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة خلال الفترة من 20-21 أغسطس المقبل، في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، تمهيدًا لتوقيع العقود مع الشركة الاستشارية، بعد استقبال العرض الفني المحدث من المكتب الاستشارى الفرنسي والمكتب الاستشارى الهولندي تتضمن الابعاد المائية والبيئية لبناء سد النهضة، بحد أقصى 12 أغسطس المقبل.

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