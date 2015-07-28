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العاهل السعودى : من حق تركيا الدفاع عن مواطنيها من الأعمال الإرهابية

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العاهل السعودى : من حق تركيا الدفاع عن مواطنيها من الأعمال الإرهابية العاهل السعودى : من حق تركيا الدفاع عن مواطنيها من الأعمال الإرهابية
أكد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفى مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن من حق تركيا الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها من الأعمال الإرهابية.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (واس) فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء ان الملك سلمان بن عبد العزيز ، المتواجد حاليا فى فرنسا ، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تم التطرق فيه إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأضافت "واس" ان الرئيس التركى اطلع الملك سلمان خلال الاتصال تفاصيل العمليات العسكرية التى اتخذتها التركية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وإصرار تركيا على مواجهة الإرهاب ومكافحته بكل الطرق والوسائل".

واوضحت الوكالة السعودية الرسمية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد" أن المملكة تندد بالأعمال الإرهابية التى تعرضت لها جمهورية تركيا الشقيقة، وتؤيد حق تركيا فى الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها من الأعمال الإرهابية".

واوضح العاهل السعودى "أن العمليات الإرهابية التى تعرضت لها تركيا تؤكد أن تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية تشكل خطراً على الأمن والسلم فى المنطقة والعالم أجمع يجب القضاء عليه".

كما جرى خلال المكالمة استعراض مستجدات الأوضاع فى المنطقة؛ والتأكيد على العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فى المجالات كافة.
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