تونس تعتبر قطع العلاقات مع سوريا "إجراء غير صائب"

وصف وزير الخارجية التونسى الطيب البكوش اليوم الثلاثاء قطع العلاقات مع سوريا بأنه "إجراء غير صائب" وقال أن مصلحة تونس تقتضى وجود تمثيل قنصلى فى دمشق رغم احترام قرار جامعة الدول العربية.

وقال البكوش للصحفيين "يوجد قرار من جامعة الدول العربية وقرار أممى نحترمه لكن لسنا مع قطع العلاقات مثلما حدث ونعتبر أن ذلك لم يكن اجراء صائبا."

وأضاف "رغم قرار جامعة الدول العربية هناك تسع دول عربية لها تمثيل فى سوريا على مستوى السفارة أو القنصلية."

وقالت وكالة تونس الرسمية للأنباء يوم الجمعة الماضى أن تونس عينت ابراهيم الفوارى قنصلا عاما فى العاصمة دمشق بعد ثلاث سنوات من قطعها.

وتابع وزير خارجية تونس "من مصلحة الجالية التونسية ومن مصلحة تونس أن يكون هناك تمثيل قنصلى فى سوريا.. عينا قنصلا جديدا وسيتحول فى اقرب مناسبة إلى سوريا لممارسة عمله. لا بد من رعاية مصالح التونسيين هناك. هناك فرق بين وجود سفير ووجود قنصل أو قنصل عام."

وكانت تونس أول بلد طرد السفير السورى فى بداية 2012 احتجاجا على قمع الرئيس السورى بشار الأسد للاحتجاجات قبل أن تتحول إلى حرب أهلية أسفرت عن سقوط آلاف القتلى.

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