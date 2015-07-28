عشرات الفلسطينيين يقتحمون مقر مجلس الوزراء فى غزة

اقتحم عشرات الفلسطينيين من أهالى قتلى الهجوم الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضى اليوم الثلاثاء مقر رئاسة الوزراء فى مدينة غزة.

وتزامن اقتحام المقر مع الاجتماع الأسبوعى لحكومة الوفاق الوطنى عبر تقنية الربط التلفزيونى فى مدينتى رام الله وغزة.

واحتج المتظاهرون على عدم اعتماد السلطة الفلسطينية لقتلاهم حتى الآن فى قوائم صرف المساعدات الشهرية وفق النظام المعمول به لجميع قتلى الصراع مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم لجنة أهالى القتلى علاء البراوى، للصحفيين على هامش التظاهرة، أن خطواتهم تأتى احتجاجا على "التجاهل" الرسمى من السلطة الفلسطينية لمعاناة أهالى القتلى لاعتبارات سياسية.

وطالب البراوى الحكومة الفلسطينية بصرف مستحقات أهالى القتلى بشكل فورى ووقف التمييز الحاصل ضدهم.

ولم يصدر تعقيب فورى من الحكومة الفلسطينية على هذه الاحتجاجات.

وخلف الهجوم الإسرائيلى خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين على قطاع غزة أكثر من 2200 قتيل فلسطينى.

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