أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير -
أمن أسوان يكشف ملابسات العثور على حمير مذبوحة بكوم أمبو -
بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عشرات الفلسطينيين يقتحمون مقر مجلس الوزراء فى غزة

Google+ Print
عشرات الفلسطينيين يقتحمون مقر مجلس الوزراء فى غزة عشرات الفلسطينيين يقتحمون مقر مجلس الوزراء فى غزة
اقتحم عشرات الفلسطينيين من أهالى قتلى الهجوم الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضى اليوم الثلاثاء مقر رئاسة الوزراء فى مدينة غزة.

وتزامن اقتحام المقر مع الاجتماع الأسبوعى لحكومة الوفاق الوطنى عبر تقنية الربط التلفزيونى فى مدينتى رام الله وغزة.

واحتج المتظاهرون على عدم اعتماد السلطة الفلسطينية لقتلاهم حتى الآن فى قوائم صرف المساعدات الشهرية وفق النظام المعمول به لجميع قتلى الصراع مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم لجنة أهالى القتلى علاء البراوى، للصحفيين على هامش التظاهرة، أن خطواتهم تأتى احتجاجا على "التجاهل" الرسمى من السلطة الفلسطينية لمعاناة أهالى القتلى لاعتبارات سياسية.

وطالب البراوى الفلسطينية بصرف مستحقات أهالى القتلى بشكل فورى ووقف التمييز الحاصل ضدهم.

ولم يصدر تعقيب فورى من الحكومة الفلسطينية على هذه الاحتجاجات.

وخلف الهجوم الإسرائيلى خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين على قطاع غزة أكثر من 2200 قتيل فلسطينى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"