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وزير الدفاع العراقى يتوجه إلى روسيا فى زيارة رسمية

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وزير الدفاع العراقى يتوجه إلى روسيا فى زيارة رسمية وزير الدفاع العراقى يتوجه إلى روسيا فى زيارة رسمية
توجه وزير الدفاع العراقى الدكتور خالد متعب العبيدى اليوم الثلاثاء على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا فى زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون العسكرى بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية اليوم أن الزيارة "تأتى انسجاماً مع توجهات العراقية ورؤية القائد العام للقوات المسلحة وسياسة وزارة الدفاع بتنويع مصادر تسليح الجيش وإعادة بناءه والارتقاء بجاهزيته القتالية فى المجالات كافة".

وقال وزير الدفاع، قبيل توجهه إلى مدينة سان بطرسبرج أن "علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وروسيا ستشهد تطور هاماً فى المرحلة المقبلة وبالذات فى ميادين التعاون العسكرى وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويعزز الجهود الدولية فى مكافحة الإرهاب".

وأشار البيان إلى أن" وزير الدفاع والوفد المرافق له سيقوم بالاطلاع على آخر الأسلحة والمعدات والتقنيات الروسية الحديثة فيما سيقوم الخبراء الفنيون المرافقون له بتقدير احتياجات قواتنا من هذه الأسلحة والمعدات".
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