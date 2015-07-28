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مانشيني بعد ثلاثية ريال مدريد: لست قلقا.. إنتر سيكون حاضرا بقوة الموسم المقبل

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مانشيني بعد ثلاثية ريال مدريد: لست قلقا.. إنتر سيكون حاضرا بقوة الموسم المقبل مانشيني بعد ثلاثية ريال مدريد: لست قلقا.. إنتر سيكون حاضرا بقوة الموسم المقبل

أبدى روبرتو مانشيني مدرب إنتر ميلان عدم انزعاجه من الخسارة بثلاثية دون رد التي مني بها أمام ريال مدريد وديا.

وخسر الفريق 3-0 في بطولة الكأس الدولية للأبطال أمام الفريق الملكي بعد أيام قليلة من خسارته بهدف فيليب ميكسيس أمام ميلان في البطولة نفسها.

وقال مانشيني للصحفيين:"لست قلقا لأنني على يقين بأن إنتر سيكون حاضرا عندما تأتي المواعيد المهمة".

وأضاف "يوفنتوس يبقى المرشح الأول للفوز بالدوري، لكنني على ثقة بأننا سنؤدي جيدا إذا توفر كل لاعبي الفريق في المباريات".

وأردف "أنا على ثقة بأن مستقبل الفريق سيكون أفضل. فلدينا اللاعبين القادرين على المنافسة على اللقب".

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فيديو اليوم السابع