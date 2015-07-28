اختاري الشاي المناسب لتحسين بشرتك

هل تعلمين أنّ هناك أنواعًا مختلفةً من الشاي، والتي قد تجعل بشرتك بأحسن حال. فبعض أنواع الشاي غنية بماده البوليفينول، والأنواع الأخرى لها خصائص مضادة للأكسدة لتساعد على الحفاظ على بشرتك رطبةً وبعيدةً عن التجاعيد!! بالإضافة إلى أنّ أنواع الشاي المختلفة الأخرى تحتوي على عناصر غنية بالفيتامينات المفيدة للبشرة.

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إليك بعض أنواع الشاي والتي عليك اختيارها لتحسن بشرتك:

1.الشاي الأخضر:

يساعد شرب الشاي الأخضر على تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد، فهو مضاد قوي للأكسدة التي تقلل التهابات البشرة التي تؤدي إلى شيخوختها. كما أنه يحمي البشرة من حروق الشمس والأشعة الفوق بنفسجية؛ فاحرصي على التمتع بكوب من الشاي الأخضر يوميًّا للمساعدة في حماية بشرتك من علامات الشيخوخة المبكرة وترطيب بشرتك من الداخل. كما أنه يمكنك استخدام أكياس الشاي الأخضر موضعيًّا بعد الانتهاء من شربه للتخفيف من الهالات السوداء.

2.المتة:

يساعد شاي المتة على إصلاح تلف الجلد من الجذور. فهذا النوع من الشاي يحتوي على قائمة طويلة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة بما في ذلك فيتامين B فيتامين C والمنجنيز والبوتاسيوم والزنك؛ فاحرصي على تناول كوب من شاي المتة يوميًّا لنضارة بشرتك.

3.بابونج:

هو العشب الأكثر شعبية في علاج مشاكل الجلد؛ فيمكنك استخدام البابونج في علاج الطفح الجلدي والأمراض الجلدية المختلفة؛ فالبابونج يمتلك مركبات الفلافونويد التى لها تأثير قوي على جذور البشرة. اشربي كوبًا من البابونج يوميًّا، ثم تدللي بباقي ماء البابونج موضعيًّا على جسمك.

4.الميرمية:

هي معروفة باسم الشاي الأحمر، وهي تحتوي على خصائص ومركبات كيميائية مضادة للالتهابات، لذلك فهي بارعة في علاج حب الشباب والتهابات واحمرار البشرة التي قد تصيبك بعد يوم طويل تحت الشمس.

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