Quiz: أجيبي على الأسئلة واكتشفي ما هي القصّة التي تناسبك

تجدين صعوبة في اكتشاف قصّة الشعر المناسبة لك؟ تابعي معنا هذا الاختبار، وأجيبي على الأسئلة، لتكتشفي بالتفاصيل ما هي القصّة التي يمكنك اعتمادها :

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1- انظري الى وجهك في المرآة. كيف تصفين شكله؟

A- لديك وجه طويل ورفيع

B- لديك وجه بيضاوي

C- لديك وجه مستدير مع عظام

2- كيف هي ملامحك؟

A- لديك ملامح رقيقة ومنفصلة إلى حدّ ما

B- لديك ملامح محدّدة

C- لديك بعض الملامح القويّة والصارمة إلى حدّ ما

3- ما هو لون بشرتك؟

A- لديك بشرة فاتحة جدّاً

B- لديك بشرة مدبوغة، وتصبح بسهولة سمراء عند تعرّضها لأشعة الشمس

C- لديك بشرة داكنة

4- ما هو شكل عينيك؟

A- صغيرتان

B- كبيرتان نوعاً ما

C- بشكل اللوز

5- شعرك، بالنسبة لك:

A- لغز حقيقي: لا تفهمين طبيعته ولا تحبّين الاعتناء به

B- هام: شعر فوضوي، يحتاج إلى القليل من الاهتمام

C- ميزة الإغواء لديك: تبحثين عن كلّ ما يحتاج من أساليب وطرق للاعتناء به: الشامبو، الأقنعة ...

6- ما هي خطوات روتينك الجمالي؟

A- سريعة: استحمّ، أسرّح شعري باستخدام الفرشاة وانطلق

B- تبدئين بالاعتناء بنفسك من لحظة خروجك من السرير: الاستحمام، تسريح وتصفيف الشعر ... على ألا يتجاوز هذا الروتين 15 دقيقة يوميّاً.

C- لا تغادرين المنزل من دون ان تكوني بكامل أناقتك، حتى لو استغرق الأمر وقتاً طويلاً.

7- ما هي السمة التي تحبّين أن تظهري بها؟

A- استقلاليّة بالكامل

B- طبيعيّة

C- جذّابة

8- ما هي الإطلالة المفضّلة لديك؟

A- كالشباب: بالجينز والسترة الجلديّة

B- كلاسيكيّة: السراويل المستقيمة مع السترة

C- الجذّابة: الملابس المثيرة والضيّقة

9- ما هي الألوان التي تفضّلينها؟

A- الألوان الرصينة: الأبيض والأسود

B- الألوان الباردة إلى حدّ ما: أزرق، رمادي، أبيض

C- الألوان الدافئة: الأحمر، البنّي والبرتقالي

والآن اكتشفي ما هي التسريحة التي تناسبك:

لديك غالبيّة A:قصّة قصيرة مع بعض التفاوت في الطول، كما يمكنك إضافة بعض الخصل الملوّنة عند الجبين.

أنت امرأة مستقلّة ودائماً في عجلة، ليس لديك أكثر من 5 دقائق في اليوم للاعتناء بتسريحة شعرك. ومع ذلك، فأنت فائقة الأنوثة، وتريدين الحفاظ على جاذبيّتك وإطلالتك الطبيعيّة. من هنا، فالقصّة القصيرة هي الأمثل والأفضل: يكفي تسريح شعرك قليلاً ليصبح جاهزاً. عيناك هما الأساس، وشكل وجهك المستدير هو الأفضل. للحصول على القليل من الإشراق، ننصحك بتلوين بعض الخصل من شعرك بألوان فاتحة.

لديك غالبيّة B: تناسبك القصّة المتوسّطة الطول، مسرّحة بشكل بيضاوي حول الوجه

هذه القصّة من شأنها تسليط الضوء على وجهك البيضاوي وعلى عينيك. يمكنك تجفيف شعرك للحصول على شكل كلاسيكي، او تركه على طبيعته.

لديك غالبيّة C: اعتمدي القصّة الطويلة.

هذه القصّة من شأنها تحسين وتسليط الضوء على وجهك وعينيك. الطول والتموّجات يمنحانك بريقاً طبيعيّاً. بهذه القصّة يمكنك اختيار التسريحة التي ترغبين بها، مثل الضفيرة الكعكة، أوحتى التسريحة الجانبيّة، كما ننصحك بالتغيير من وقت إلى آخر.

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