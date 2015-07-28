الأهلي: اتحاد الكرة لم يطلب درع الدوري

نفى محمود علام مدير عام النادي الأهلي وصول مخاطبات رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تسليم درع الدوري الممتاز.

ويتنافس الأهلي مع الزمالك على لقب الدوري قبل جولتين من نهاية المسابقة، والأخير أقرب حيث يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من أجل التتويج.

وزعم ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أنهم طالبوا الأهلي بتسليم الدرع. ( اقرأ تصريحاته )

وقال علام لـFilGoal.com: "نشعر بالإندهاش والضيق من تصريحات مسؤولي اتحاد الكرة عن أن الأهلي يرفض تسليم درع الدوري".

وأوضح "لم يرسل لنا اتحاد الكرة أساسا أي خطاب رسمي يطلب تسليم درع الدوري".

وأكمل متما "نتمنى أن يتحرى مسؤولو اتحاد الكرة الدقة بشأن تصريحاتهم عن هذا الموضوع".

وكان محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد قال أن الأهلي تأخر في الرد على مطالبات اتحاد الكرة بإعادة الدرع. ( اقرأ تصريحاته )