ريكو لـ في الجول: وقعت على رغبة للعب في الزمالك الذي اشتراني.. ولم أشعر بجدية من الأهلي

كشف صلاح ريكو لاعب وسط اتحاد الشرطة عن أنه وقع على أوراق رغبة للعب لنادي الزمالك. في انتظار الاتفاق بين إدارة القلعة البيضاء وناديه.

وقدم ريكو صاحب الـ25 عاما موسما جيدا مع الشرطة وسجل 8 أهداف وصنع هدفا، وارتبط بالانتقال للأهلي في وقت سابق.

فلماذا اتجه للبيت الأبيض؟

يجيب ريكو لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "وقعت على أوراق رغبة للعب للزمالك منذ يومين، وانتظر اتفاق المستشار مرتضى منصور مع إدارة الشرطة".

وتابع "فضلت الزمالك بعدما شعرت برغبة من مسؤوليه في ضمي، وهو ما لم ألمسه في التعامل مع الأهلي".

وأوضح "لم أشعر بجدية في المفاوضات مع الأهلي، وأتمنى الآن أن يوافق الشرطة على انضمامي الزمالك. ولننتظر لنرى كيف ستسير المفاوضات".

وأكمل "أعرف أنني أعلنت في وقت سابق بشكل صريح أنني مشجع للأهلي، ولكن الاحتراف لا يعرف الانتماء. وذهبت للنادي الذي اشتراني".

المنافسة في الزمالك

ويدرك ريكو أنه سيجد صعوبة في الوصول للتشكيل الأساسي للزمالك، الذي اقترب أيضا من حسم صفقة إبراهيم عبد الخالق نجم وسط سموحة.

وأضاف ريكو "أعرف أنني اخترت فريقا يضم عددا كبيرا من اللاعبين المميزين في خط الوسط. ولكن لا تنسوا أن مدربه أجنبي".

واستدرك متما "المدرب الأجنبي سيختار الأفضل في التدريبات. وأهلا بالمنافسة".