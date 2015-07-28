هكذا جمعت النجمات بين الستايل الرياضي وإطلالات السجادة الحمراء

خلال الصيف يطغى الستايل الرياضي البسيط على إطلالات النجمات بما فيها إطلالاتهنّ على السجادة الحمراء، وقد يبدو لك هذا الخليط صعبًا نوعاً ما، ولكننا لاحظنا أنهنّ نجحن في اختيار تصاميم عصرية وأنيقة مستوحاة من الستايل الرياضي على الرغم من فخامتها.

تتجه العديد من النجمات نحو ارتداء فساتين قصيرة بقصات عصرية جميلة تعطيها لمسة من الستايل الرياضي البسيط، كما فعلت العارضة كارولينا كوركوفا Karolina Kurkova ، والنجمة نيكي مناج Nicki Minaj التي اختارت فستانًا من تصميم Alexander Wang في حفل AMA ، ولا يمكن أن ننسى إطلالة العارضة جيجي حديد Gigi Hadid حيث تألقت بفستان أسود قصير بعيدًا عن الرتابة والملل .

هذا الاختيار مثالي للسيدة العصرية التي ترغب في تجديد إطلالتها هذا الصيف، وإن أردت اتباعه ننصحك باختيار فستان قصير بتصميم مستوحى من الأزياء الرياضية كما شاهدنا أعلاه، أو إطلالة كاجوال بسيطة بتنورة وقميص متطابقين في الخامة واللون كاختيار الممثلتين إيما ستون Emma Stone و إيما ويلس Emma Willis .

عند تنسيق إطلالاتك الرياضية الراقية احرصي على اختيار إكسسوارات مناسبة لها، فلا يجب أن تبالغي في زيادة الإكسسوارات حتى لا تطغى على إطلالتك، أما بالنسبة للحذاء فالتصميم الكلاسيكي هو الخيار المثالي لمثل هذه الإطلالة كما شاهدنا من خلال تنسيقات النجمات في الصور، أما إن أردت اختيار تصميم مختلف فاحرصي على أن يكون متناسقًا مع إطلالتك لوناً وتصميمًا.

تألقي في إطلالاتك الصيفية من خلال الجمع بين اللوك الرياضي لأزياء الزيارات والمناسبات البسيطة، واستوحي من الصور طرقًا أنيقةً لارتداء هذا الستايل .

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