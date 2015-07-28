أيّ لون ستختارين لحقيبة يدك في هذا الموسم؟

تتنوع وتتغير صيحات حقائب اليد الخاصة بالنساء بشكل كبير من موسم إلى موسم، إن كان من ناحية الألوان، أو التصاميم، أو الأحجام، أو الموادّ المصنوعة منها. ولعلّ إحدى أبرز صيحات حقائب اليد في هذا الصيف هي الألوان القوية والحيويّة، التي تدرّجت من الأحمر، إلى الأخضر، فالأصفر، فالأزرق، فالبرتقالي، انتهاءً بالفوشيا والبنفسجي. وحتى تعيشي معاصرة الموضة بكلّ تفاصيلها، فما عليك إلا انتقاء حقيبة ملوّنة لتنسيقها مع إطلالاتك! لكن أيّ الألوان ستختارين لتحقيق هدفك؟

من دون أدنى شكّ أنّ الخيارات كثيرة والألوان جميعها مُبهجة ورائعة، وبإمكان أيّ منها أن يضيف انتعاشاً وعصرية إلى إطلالاتك، خصوصاً أنّ تصاميمها مُبتكرة ومتميّزة، وقد رأينا أجملها لدى كلّ من: Valnetino، Fendi، Balenciaga، Gucci، Victoria Beckham، Oscar de la Renta، Balenciaga، Michael Kors، Saint Laurent، Givenchy، وغيرها...

بإمكانك اختيار حقيبة ملوّنة، ذات حجم كبير وعمليّ، لإطلالاتك الصباحية، مع سروال الجينز، أو حقيبة ملوّنة صغيرة للإطلالات المسائية مع فستان السهرة. وكلما كان اللون غنياً أكثر كانت الحقيبة أجمل وأكثر مواكبة للموضة.

لذلك، شاهدي الخيارات الكثيرة والمتنوعة التي نضعها أمامك من أجمل تصاميم حقائب اليد، ثمّ انتقي منها ما يعجبك، ولا تنسي أن تخبرينا باللون الذي تفضّلينه...!

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