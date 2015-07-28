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المضادات الحيوية وتناول الطعام بزيادة من أسباب عسر الهضم عند الأطفال

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المضادات الحيوية وتناول الطعام بزيادة من أسباب عسر الهضم عند الأطفال المضادات الحيوية وتناول الطعام بزيادة من أسباب عسر الهضم عند الأطفال
تلاحظ بعض الأمهات وجود بعض الأطعمة لم يتم هضمها وتظهر فى براز الطفل، وهو ما يؤرق كثير من الأمهات، وحول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، عادة تلاحظ الأم وجود طعام غير مهضوم ببراز الطفل، بدءا من عمر سنة وحتى عمر 5 سنوات، وذلك يكون بسبب تناول الخضراوات والفواكه بكثرة.

وتستكمل د.نهى قائلة "يساهم تناول بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية لحدوث بعض الاضطرابات أثناء عملية الهضم، مما يتسبب فى نزول طعام الذى يتناوله الطفل غير مهضوم بالبراز".

وتتابع د. نهى قائلة "يجب على الأمهات ملاحظة براز طفلها جيدا أثناء تغيير الحفاضة وخلال الخمس سنوات الأولى من عمره، كما يجب فى حالة ملاحظة وجود تغيير به مثل وجود طعام غير مهضوم، ضرورة الذهاب للطبيب للاطمئنان ومعرفة سبب حدوث ذلك.

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مصر 365