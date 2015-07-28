القوات المسلحة تتكفل بعلاج مصاب ليوبار

أرسل نادي أندرلخت البلجيكي عرضا جديدا للنادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب محمود تريزيجيه.

وأكد يحيى علي المفوض من قبل النادي البلجيكي لـFilGoal.com وصول عرض من الفريق للأهلي لاستعارة اللاعب مع إمكانية الشراء العام المقبل.

وكان النادي الأهلي قد أمهل أندرلخت حتى الثلاثاء من أجل الاتفاق على ضم تريزيجيه على سبيل الإعارة بعد قبوله لرحيل اللاعب.

فقدم مسؤولو أندرلخت عرضا جديدا، بعد العرض الأول المقدر بـ3.5 مليون يورو لشراء اللاعب نهائيا، للأهلي يهدف إلى استعارة اللاعب مع نية الشراء بعد سنة.

ووافق أندرلخت في العرض على طلب الأهلي بالحصول على نسبة من بيع اللاعب بعد ذلك لفريق أخر مثلما حدث بين المقاولون والعرب وبازل السويسري عندما تعاقد الأخير مع النجم المصري محمد صلاح.

وينتظر مسؤولو أندرلخت رد الأهلي على العرض.