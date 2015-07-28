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مدرسة جزيرة الفرس تفوز بالمركز الأول فى مسابقة الفنون المسرحية على مستوى كفر الشيخ

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حصلت مدرسة جزيرة الفرس للتعليم الأساسى التابعة للإدارة التعليمية بمطوبس على المركز الأول فى مسابقة الفنون المسرحية بمحافظة كفر الشيخ، بعد الأداء المتميز الذى أدته فرقة الفنون بالمدرسة على مدار العام والعروض الفنية المبدعة التى تعكس تميز وتفرد فريق العمل بالمدرسة.

وقال صلاح حماد مدير المدرسة إن المدرسة حصلت على باقة من الجوائز المتنوعة فى مختلف الفنون والأنشطة نتيجة العمل الدؤوب لأسرة المدرسة واستغلال البيئة الطبيعية التى تحيط بالمدرسة والتى تم تسخيرها فى تخفيز الطلاب وتشجيعهم على الدراسة من ناحية وتطوير المهارات والأنشطة المختلفة من ناحية ثانية.

وأكد حماد أن مدرسة جزيرة الفرس تتميز بموقعها الفريد على ضفاف نهر النيل وسط بيئة طبيعية، حيث تتعانق الطبيعة والزورع مع نهر النهر لتشكل صورة بانورامية فريدة انعكست بالإيجاب على الطلبة وفريق العمل فى المدرسة.

وتقديراً للعروض الفنية التى قدمتها فرقة الفنون بالمدرسة قام اللواء يحيى عيسوى رئيس مجلس مدينة مطوبس وكبار المسئولين فى الإدارة التعليمية بتكريم مدير المدرسة وأسرة المدرسة والطلبة المشاركين فى فرق الفنون المختلفة.

من ناحية أخرى، أكد مدير المدرسة صلاح حماد أن المدرسة تنظم برنامجا حافلا خلال فصل الصيف يتضمن تطوير المهارات القرائية والكتابية لطلبة الصفوف من الرابع وحتى السادس، مشيراً إلى أن البرنامج يجمع بين الترفيه وممارسة الأنشطة المتنوعة والفنون الإبداعية بجانب المواد الدراسية من أجل بناء شخصية سوية قادرة على تحقيق النهوض والتقدم ووجه مدير المدرسة الشكر لأسرة المدرسة وأولياء الأمور وكبار الشخصيات فى المنطقة الجغرافية التابعة للمدرسة لدعمهم ومساندة برامج التطوير والتحديث التى تقوم بها المدرسة من أجل توفير بيئة تعليمية متميزة للطلبة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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