محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجديدة بمدينة بنها

قام المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، والمهندس أسامة عقيل، أستاذ تخطيط الطرق والنقل، اليوم، بجولة تفقدية للوقوف على آخر التطورات والأعمال التى تجرى فى المشروعات الجديدة فى مدينة بنها، وشملت الجولة تفقد كورنيش الرياح التوفيقى، ومتابعة آخر الأعمال التى تجرى به من إنارة ورصف للطرق.

وأكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع والتى تمتد من كوبرى المنصورة وحتى ميدان التلاقى مع شارع فريد ندا حوالى 20 مليون جنيه، وتوسعة مدخل كوبرى المنصورة وشارع فريد ندا، موضحًا أن تكلفة نفق المنشية الجديد 50 مليون جنيه شاملة أعمال (الحفر والرصف والإنارة والتجميل).

وشدد المحافظ على أهمية هذه المشروعات لمدينة بنها، وذلك لراحة المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم ولحل الأزمات المرورية التى تتعرض لها مدينة بنها، كما أكد على ضرورة الانتهاء من هذه المشاريع فى المواعيد المحددة لها.

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