بالصور.. موظفة بجامعة كفر الشيخ تصمم طوابع وعملة قناة السويس الجديدة

أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المهندسة مروة خفاجى، الموظفة بالجامعة، صممت طوابع، وعملة، تحمل اسم قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى إرسال هذه التصميمات للمجلس الأعلى للجامعات، ليكون ضمن المسابقة، التى ينظمها لتصميم طوابع أو رسوم للقناة تُصَمَّم كعملات.

وقالت المهندسة مروة خفاجة، إنها فخورة بما وصلت إليه لتصميم عملة، وطوابع، تحمل اسم القناة الجديدة، وأنها تريد أن تترك بصمة تتذكرها الأجيال القادمة، فكانت دائما تحلم بأن تساهم بشكل فعّال فى مشروع قناة السويس الجديد.



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