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حجز استئناف ظابط شرطة علي حكم حبسه 6 أشهر في قضية اختطاف بالغردقة لجلسة 8 سبتمبر للحكم

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حجز استئناف ظابط شرطة علي حكم حبسه 6 أشهر في قضية اختطاف بالغردقة لجلسة 8 سبتمبر للحكم حجز استئناف ظابط شرطة علي حكم حبسه 6 أشهر في قضية اختطاف بالغردقة لجلسة 8 سبتمبر للحكم

صورة أرشيفية

قررت محكمة جنح مستأنف الغردقة برئاسة المستشار احمد محفوظ ، حجز الاستئناف المقدم من ضابط شرطة يدعي عمرو عبدالمقصود متهم بخطف صاحب بازار سياحي وتعذيبه بمدينة الغردقة للنطق بالحكم في القضية لجلسة 8 سبتمبر المقبل  والمحكوم فيها بحبس الضابط بالحبس  6 اشهر.

كانت محكمة جنح الغردقة برئاسة المستشار حسن رأفت رئيس محكمة الجنح، وأمانة سر هاني الهلب، قضت بحبس ضابط شرطة 6 أشهر، وتغريمه 500 جنيه، على سبيل التعويض لثبوت اتهامه بتعذيب، وخطف صاحب بازار سياحي بالغردقة منذ عامين، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم ضد صاحب البازار.

كان خالد منيع مدير نيابة الغردقة الجزئية، قد باشر القضية رقم «9054 – جنح أول الغردقة»، المتهم فيها نقيب بإدارة تأمين الطرق بالبحر الأحمر سابقا، وتحويلها لمحكمة جنح الغردقة، لقيام ضابط الشرطة بخطف وتعذيب صاحب بازار يدعى عصام.ع (30 عاما)، والاستيلاء على هاتفه المحمول، وضربه وسحله في إحدى الكافيتريات العامة وقام بالتعدي عليه بالضرب والسب أمام المارة لوجود خلافات مالية بينهما.

واستدعت النيابة المجني عليه، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي الذي أكد صحة الإصابات التي وقعت للمجني عليه، أثناء تعدي الضابط عليه، ووجهت النيابة للجاني تهمة استعمال القوة ومحاولة خطف مواطن.

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