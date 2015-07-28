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البحرين : المعلومات الأولية تؤكد تورط إيران في الحادث الإرهابي بسترة

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البحرين : المعلومات الأولية تؤكد تورط إيران في الحادث الإرهابي بسترة البحرين : المعلومات الأولية تؤكد تورط إيران في الحادث الإرهابي بسترة

تفجيرات البحرين

أفادت وكالة الأنباء البحرينية ” بنا ” بأن المعلومات الأولية للحادث الإرهابي الذي وقع صباح، اليوم الثلاثاء، في قرية سترة بالبحرين، وأدى لاستشهاد شرطيين اثنين وإصابة آخر بشكل بالغ، تشير إلى أن المتفجرات المستخدمة في الحادث هي من نفس نوع المتفجرات التي تم الكشف عنها خلال عملية إحباط تهريب مواد متفجرة وأسلحة لها علاقة بإيران إلى مملكة البحرين السبت الماضي.
> يشار إلى أن وزارة الداخلية البحرينية قد أحبطت السبت الماضى عملية تهريب عن طريق البحر كمية من المواد المتفجرة شديدة الخطورة، بجانب عدد من الأسلحة والذخائر، وكشفت أن أحد المقبوض عليهم تلقى تدريبات عسكرية في أغسطس 2013 بإيران، كما اعترف بالتنسيق مع إيرانيين لاستلام 4 حقائب في عرض البحر من قارب على متنه شخصان بالاشتراك مع آخر، وبعد ذلك تحرك قاربهما باتجاه مملكة البحرين.

أ ش أ

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