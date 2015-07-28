مصدر أمني: مصنع العبور المحترق لم يحصل على تراخيص الأمن الصناعي من الحماية المدنية

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذى شب فى مصنع للأثاث بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية .

وأوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية تجرى عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، مشيراً إلى أن المصنع غير حاصل على تصاريح التشغيل الخاصة بشروط الأمن الصناعي من قبل الإدارة العامة للحماية المدنية.

وقد انتقل اللواء خالد يوسف مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة واللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية لموقع الحادث للإشراف على عمليات الإطفاء التى اشتركت بها 20 سيارة إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية وإدراتي الحماية المدنية بالقليوبية والقاهرة لمحاولة السيطرة على الحريق.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار أعلن أن التقرير الأولي لحادث حريق مصنع أخشاب العبور أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 22 أخرين.