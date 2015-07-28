المصري يتعاقد مع ثلاثي النصر

أتمم المصري البورسعيدي تعاقده مع ثلاثي وسط النصر أحمد العجوز ومحمد رفاعي "وياه" وعبد العزيز الشاعر "زيزو" لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وأنهى المصري الصفقة مقابل ثلاثة ملايين جنيه للنصر الذي هبط للدرجة الثانية.

ووقع اللاعبون على عقود تربطهم بالمصري أمس الاثنين. بحضور وكيل أعمالهم عبد الرحمن مجدي.

وكان حسام حسن المدير الفني الجديد للمصري قد طلب التعاقد مع الثلاثي، ضمن قائمة اللاعبين التي حددها من أجل ضمهم للفريق البورسعيدي.

وظهر الثلاثي بشكل جيد هذا الموسم، فسجل زيزو 7 أهداف وصنع 3 للنصر في مشوار الدوري، وسجل وياه هدفين وصنع هدفا، وسجل العجوز هدفا وصنع مثله.