فريق أحلام في الجول – وليد صلاح الدين يختار.. أفضل 11 لاعب في تاريخ مصر

هل ستختار حازم إمام ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات في أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر؟ إذا ماذا عن حسن شحاتة، فاروق جعفر، محمود الجوهري ومحمود الخطيب؟

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار فريق أحلام الكرة المصرية.. أفضل 11 نجما في ملعب واحد.

طرح FilGoal.com هذا السؤال على عدد من نجوم الكرة المصرية.. والبداية مع "الخليفة" الذي اختاره محمود الخطيب لنفسه، ونجم القلعة الحمراء وليد صلاح الدين.

من هم أفضل 11 لاعبا يا وليد؟ شاهد الفيديو وتعرف على إجابة نجم الأهلي.. وعن أسباب عدم اختياره لنجوم بحجم حازم إمام وحسام حسن.

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