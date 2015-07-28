بالفيديو…شيخ الأزهر: مستعدون للتعاون مع الحكومة الألمانية في تكوين الأطر الدينية

استقبل، اليوم، فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر الجديد لدى ألمانيا، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين الأزهر الشريف والسفارة المصرية بألمانيا.

رحَّب فضيلة الإمام الأكبر بالسفير بدر عبد العاطي، مؤكدًا دعمه الكامل له في عمله الجديد باعتباره ممثلا لمصر وللأزهر في الخارج، وتمنَّى له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته الدبلوماسية.

وقال فضيلته: إن الأزهر على استعداد تام للتعاون مع الحكومة الألمانية في مواجهة الأفكار المتطرفة وتكوين الأطر الدينية وتدريب الأئمة الألمان، لافتًا إلى أن الأزهر لا يألو جهدًا في إرسال مبعوثيه إلى دول العالم المختلفة لتوعية المسلمين بخطورة هذه الأفكار التي تتنافى مع صحيح الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة.

من جانبه، أبدى السفير بدر عبد العاطي سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أن الأزهر يحظى باحترام العالم كله بفكره المعتدل، ودائمًا ما نسعى إلى التنسيق الدائم والتواصل مع هذه المؤسسة العريقة لتبادل وجهات النظر فيما يستجد من أمور على الساحة الدولية.

" frameborder="0">