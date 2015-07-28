رئيس تحرير الاتجاه الآخر بالقليوبية: مبادرة اليوم السابع الأولى من نوعها

أأكد أحمد عبد الكريم رئيس تحرير جريدة الاتجاه الآخر بالقليوبية والملقب بشيخ الصحفيين أن المبادرة التى أطلقها اليوم السابع هى الأولى من نوعها التى تتبناها صحيفة مصرية بحجم وانتشار اليوم السابع، وتعتبر فطنة من إدارة اليوم السابع إلى أهمية هذه الصحف التى تعتبر فى أمريكا وأوروبا من أهم أولويات القارئ فى هذه البلاد، ولكن للأسف فى مصر لم يهتم أحد بهذه الصحف رغم أهميتها بالنسبة للمواطن، حيث تعكس كل ما يدور داخل الإقليم من إيجابيات وسلبيات لا تتسع لها مساحات النشر فى الصحف الكبرى.

وأكد أحمد عبد الكريم، أن أهم المشاكل التى تواجه الصحف الإقليمية هى الموارد المالية، لذالك تأتى مبادرة اليوم السابع فى توقيت غاية فى الأهمية لإنقاذ هذه الصحف من الانهيار التام.

وقال عبد الكريم لـ"اليوم السابع"، أدعو رجال الأعمال فى كل إقليم بتبنى هذه الصحف لأنها ستكون داعمة لإصلاح المجتمع ودعم التنمية وحل المشاكل المتعلقة بالإقليم، كما أنها توفر فرص تدريب وعمل للكثير من شباب الصحفيين داخل الإقليم، حيث إن أغلب القائمين عليها من ذوى الكفاءات والخبرات داخل المؤسسات الصحفية المختلفة.