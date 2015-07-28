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لو خايف على صحة كليتك اعرف أهم الفحوصات الطبيبة للاطمئنان عليها

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لو خايف على صحة كليتك اعرف أهم الفحوصات الطبيبة للاطمئنان عليها لو خايف على صحة كليتك اعرف أهم الفحوصات الطبيبة للاطمئنان عليها
مع ارتفاع نسبة حالات إصابة الأشخاص بأمراض الكلى سواء الفشل الكلوى أو زيادة نسبة الأملاح بها أو الحصوات، أصبح إجراء بعض الفحوصات الطبيبة للاطمئنان على الكلى أمر مهما.

وحول ذلك يقول الدكتور سامح عبد الحميد، مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة الأزهر، إن جسم الإنسان يحتوى على كليتين متواجدتين بجانبى العمود الفقرى، حيث تتلخص وظيفة الكلى فى الآتى:

1) التخلص من المواد السامة والضارة من الجسم.
>2) تركيز البول وإعادة امتصاص الماء والأملاح بالجسم.
>3) تقوم بعملية التوازن الحمضى القاعدى للدم.
>4) تنشيط فيتامين "د".
>5) إفراز هرمون الرينين المسئول عن التحكم فى ضغط الدم.

ويتابع د. سامح قائلا: يجب على الأشخاص الاطمئنان على صحة الكلية وسلامتها بإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبيبة ومنها:

1)الكرياتينين أحد التحاليل التى يعتمد عليها معظم الأطباء فى التشخيص على الرغم من عدم دقتها، نظرا لأنها لا تعطى انطباعا بحالة الكلى الصحية وتأثرها إلا بعد فقد 60% من وظائف الكلى.
>2)تحليل البول الشامل.
>3) تحليل اليوريا.
>4) معدل فلترة الكلى بأنواعه.
>5)نسبه الزلال بالبول.

وأضاف د.سامح قائلا "يجب على الأشخاص ضرورة إجراء فحوصات طبيبة للأطمئنان على صحة الكلية نظرا لأهميتها البالغة للجسم".

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مصر 365