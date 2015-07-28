سفير اليونان بالقاهرة:قناة السويس ستجعل مصر لاعبا مهما على الساحة الدولية

قال سفير اليونان لدى القاهرة، كريس لازاريس إن رئيس الوزراء اليونانى، أليكسيس تسيبراس، سيرأس وفدا رفيع المستوى فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة الذى سيقام فى 6 أغسطس المقبل، مضيفا أن مصر ستشهد عهدا جديدا وستكون لاعبا مهما على الساحة الدولية بهذه القناة حال ارتباطها ببوابة أوروبا وهى "ميناء بيرايوس".

وأضاف السفير اليونانى، أن القناة الجديدة ستعمل على زيادة القدرة الإجمالية للممرات المائية ثلاث مرات وهى الحقيقة التى لا يمكن تجاهلها فى التجارة البحرية فى القرن الـ 21 فى العالم.

ويضم الوفد وزير الدولة اليونانى، نيكوس باباس، ووزير البنية التحتية والشئون البحرية اليونانى، كريستوس سبيدس، وأمين عام العلاقات الاقتصادية الدولية والتعاون التنموي، جورج تسيبراس.

وأوضح السفير أن أثينا ستستفيد من القناة الجديدة نظرا للتوسعات الكبيرة التى يشهدها ميناء "بيرايوس" فى البحر المتوسط والذى سيكون الأكبر فى أوروبا، والذى من المتوقع أن تبلغ قدرته 7200 مليون حاوية سنويا .. مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية فى هذه الميناء بلغت 2500 مليار دولار فى الخمس السنوات الماضية، والتى ستحصل على دفعة إضافية من الاستثمارات تقدر بنحو 230 مليون دولار.

وأكد أن إقامة مشروع "السويس – بيرايوس" سيؤدى إلى السيطرة على التجارة البحرية، مما يجعل منطقة شرق المتوسط واحدة من أهم القوى الاقتصادية فى العالم، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الخدمات البحرية بنظام الشباك الواحد والبنية التحتية و تصنيع المعدات .. موضحا أن الشركات اليونانية ناقشت فى المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ آفاق التوصل إلى اتفاقيات حول تنمية منطقة قناة السويس.

ولفت إلى أن الاستثمارات اليونانية فى مصر ـ التى تبلغ حوالى 3 مليارات دولار ـ تعمل فى مجالات توزيع الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والمصايد السمكية .. مؤكدا استعداد الشركات اليونانية فى العمل فى المجالات التى تحتاجها تنمية منطقة قناة السويس.