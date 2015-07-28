الحكومة تعرض على سفارة إيطاليا استغلال إحدى الوحدات للقيام بأعمالها

كشفت مصادر دبلوماسية عن عرض قدمته الحكومة المصرية للسفارة الايطالية فى القاهرة بالاستفادة من إحدى الوحدات المملوكة للحكومة المصرية، للقيام بأعمالها القنصلية لبضعة أشهر وبدون مقابل مادى، وذلك لحين الانتهاء من إصلاحات وترميم مبنى القنصلية الايطالية الذى طالته أيدى الإرهاب الاسود البغيض.

وقالت المصادر أن هذا العرض يأتى فى إطار علاقات الصداقة والتعاون المميزة بين مصر وإيطاليا وفي ضوء العلاقات العميقة والراسخة بين البلدين في كافة المجالات .

وكانت الحكومة قد اعلنت تكفلها بكافة نفقات ترميم مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة التى تعرضت لتفجير أرهابى قبل أسبوعين .

- السفارة الإيطالية بالقاهرة تعلق جميع خدماتها القنصلية بشكل مؤقت

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