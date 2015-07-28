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لأول مرة فى مصر.."اليوم السابع" المطبوع كاملا بالألوان بدءًا من الغد

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إيماناً بحق القارئ فى المعرفة، وحرصاً على أن يتلقى تلك المعرفة فى أرقى صورها وأشكالها، تصدر جريدة "اليوم السابع" اليومية، اعتباراً من غداً الأربعاء كاملة بالألوان، فى تجربة هى الأولى من نوعها فى أن تقدم صحيفة خاصة مطبوعة على الصدور كاملة بالألوان رغم التحديات المادية والطباعية التى يعرفها كل أبناء المهنة ورغم ما تعانيه الصحف المطبوعة من منافسة غير مسبوقة مع المواقع الإلكترونية وأشكال تداول الأخبار على الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعى

اليوم السابع -7 -2015

مؤسسة اليوم السابع كعهدها دائما تدخل التحديات الكبرى ، بروح إبداعية خلاقة ورؤية تنظر للمستقبل كأنها تراه رأى العين، فتسهم فى صنعه وتحديد مساراته ، فالقارئ المصرى والعربى مازال من حقه الاطلاع على صحيفة ورقية بمواصفات عالمية وإمكانات تجعل من قراءة الخبر متعة ومن الصحيفة سجلا يحتفظ به القارئ فى مكتبته

اليوم السابع -7 -2015

تسعى اليوم السابع من خلال إصدارها العدد المطبوع كاملا بالألوان ، إلى عدة أهداف ، أولها تعويض القارئ عن زيادة ثمن النسخة الذى تم خلال الشهور الماضية رغما عن كثير من الصحف الخاصة بحكم اشتراطات الطباعة وتكاليفها بمطابع المؤسسات القوية ، كما تسعى بتصميم إلى نقل الثورة التكنولوجية والرقمية فى صناعة الأخبار إلى الصفحات المطبوعة وهو ما سيتحقق إن شاء الله بالأفكار البصرية والإنفوجرافيك والمعلومات المتحققة خبريا والقصص الإنسانية، فضلا عن الإخراج المبهج والماكيت الجديد الذى تستعد الجريدة لإطلاقه خلال الفترة المقبلة

اليوم السابع -7 -2015

جدير بالذكر أن النقلة النوعية الجديدة لتقديم العدد المطبوع من اليوم السابع كاملا بالألوان لم يكن ليتحقق بدون الدعم الكامل من شركة بروموميديا الشريك الإعلانى لمؤسسة اليوم السابع ، والتى لم تتوان عن تحقيق كافة المطالب الكفيلة بتحقيق حلم انطلاقة الصحيفة المطبوعة

اليوم السابع -7 -2015

ويتعهد مجلس تحرير "اليوم السابع" أمام قراءه الأعزاء ببذل المزيد من التطوير فى الشكل والمضمون، حتى نكون دائماً عن حسن الظن، على آمل أن ينال الشكل الجديد من "اليوم السابع" بالألوان، رضا جموع القراء.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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