لأول مرة فى مصر.."اليوم السابع" المطبوع كاملا بالألوان بدءًا من الغد

إيماناً بحق القارئ فى المعرفة، وحرصاً على أن يتلقى تلك المعرفة فى أرقى صورها وأشكالها، تصدر جريدة "اليوم السابع" اليومية، اعتباراً من غداً الأربعاء كاملة بالألوان، فى تجربة هى الأولى من نوعها فى مصر أن تقدم صحيفة خاصة مطبوعة على الصدور كاملة بالألوان رغم التحديات المادية والطباعية التى يعرفها كل أبناء المهنة ورغم ما تعانيه الصحف المطبوعة من منافسة غير مسبوقة مع المواقع الإلكترونية وأشكال تداول الأخبار على الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعى

مؤسسة اليوم السابع كعهدها دائما تدخل التحديات الكبرى ، بروح إبداعية خلاقة ورؤية تنظر للمستقبل كأنها تراه رأى العين، فتسهم فى صنعه وتحديد مساراته ، فالقارئ المصرى والعربى مازال من حقه الاطلاع على صحيفة ورقية بمواصفات عالمية وإمكانات تجعل من قراءة الخبر متعة ومن الصحيفة سجلا يحتفظ به القارئ فى مكتبته

تسعى اليوم السابع من خلال إصدارها العدد المطبوع كاملا بالألوان ، إلى عدة أهداف ، أولها تعويض القارئ عن زيادة ثمن النسخة الذى تم خلال الشهور الماضية رغما عن كثير من الصحف الخاصة بحكم اشتراطات الطباعة وتكاليفها بمطابع المؤسسات القوية ، كما تسعى بتصميم إلى نقل الثورة التكنولوجية والرقمية فى صناعة الأخبار إلى الصفحات المطبوعة وهو ما سيتحقق إن شاء الله بالأفكار البصرية والإنفوجرافيك والمعلومات المتحققة خبريا والقصص الإنسانية، فضلا عن الإخراج المبهج والماكيت الجديد الذى تستعد الجريدة لإطلاقه خلال الفترة المقبلة

جدير بالذكر أن النقلة النوعية الجديدة لتقديم العدد المطبوع من اليوم السابع كاملا بالألوان لم يكن ليتحقق بدون الدعم الكامل من شركة بروموميديا الشريك الإعلانى لمؤسسة اليوم السابع ، والتى لم تتوان عن تحقيق كافة المطالب الكفيلة بتحقيق حلم انطلاقة الصحيفة المطبوعة

ويتعهد مجلس تحرير "اليوم السابع" أمام قراءه الأعزاء ببذل المزيد من التطوير فى الشكل والمضمون، حتى نكون دائماً عن حسن الظن، على آمل أن ينال الشكل الجديد من "اليوم السابع" بالألوان، رضا جموع القراء.



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