وزارة الدفاع تتحمل تكاليف علاج لاعب ليوبار الكونغولي بدلًا من مرتضى منصور

صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي على علاج اللاعب رودى نداى لاعب فريق ليوبار الكونغولى علي نفقة القوات المسلحة المتواجد حالياً بالمستشفى الجوى التخصصى بالتجمع الخامس وذلك بعد إجراء عملية جراحية دقيقة ناجحة وذلك خلال مباراة فريق نادي الزمالك و النادي الكونغولي بكأس الكونفدرالية .

وكان قد أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدراة الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادي سوف يتحمل تكاليف علاج اللاعب على نفقته الشخصية، وشكر منصور القوات المسلحة على سرعة إجراء العملية بمستشفى الدفاع الجوي في تصريحات صحفية.

وانفرد نداي بأحمد الشناوي حارس المرمى بعد تمريرة خلف مدافعي الزمالك، لكن حارس الزمالك أنقذ مرماه ليسقط المهاجم الكونجولي على رأسه بعد محاولة تفاديه.

ولم تنجح محاولات إسعاف اللاعب داخل الملعب ليتم نقله لمستشفى الدفاع الجوي.

وأفاد مدرب ليوبار في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أن اللاعب سوف يخضع لجراحة عاجلة بسبب وجود مشكلة في فقرات الرقبة، وأنه لن يستطيع الانتظار حتى العودة للكونغو.