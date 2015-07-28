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محافظ سوهاج يقرر التحفظ علي عبوات محلول معالجة الجفاف

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محافظ سوهاج يقرر التحفظ علي عبوات محلول معالجة الجفاف محافظ سوهاج يقرر التحفظ علي عبوات محلول معالجة الجفاف

محافظ سوهاج _ الدكتور ايمن عبد المنعم_

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج بالتحفظ على الكميات الواردة من محلول معالج الجفاف الوريدي تشغيلة رقم 140509 من انتاج شركة المتحدون.
> وذلك عقب قرار الدكتوروزير الصحة بغلق المصنع المنتج لمحلول الجفاف وعلى وكيل وزارة الصحة التحفظ على جميع المحاليل الموجودة والخاصة بالتشغيلة للمصنع والتحفظ عليها وارسالها للمعامل المركزية للتأكد من صحتها وسلامتها وصلاحيتها قبل استخدامها لأطفال محافظة سوهاج .

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