الزيادي: حفل افتتاح القناة يجب أن يكون أسطوري يليق بما أنجزته سواعد المصريين

أكد المهندس تامر الزيادى، نائب رئيس حزب المؤتمر، ان حلم المصريين أصبح واقع بعد الإنتهاء من حفر قناة السويس الجديدة، مشيرا الى ان الحلم لن يتوقف بذلك بل يكتمل بتنمية محور قناة السويس وجعلها مركز للتجارة العالمية.

وطالب الزيادى فى تصريحات صحفية، ان يكون حفل إفتتاح القناة اسطورى يليق بما أنجزته سواعد المصريين، مشيرا الى ان المصريين دائما ما أبهروا العالم بما يستطيعون تحقيقه.

وأضاف الزيادى، الى ان الخطوة القادمة الأن بعد الإنتهاء من حفر القناة الجديدة هو البدء فى مشروع تنمية محور قناة السويس بما يتضمنه من إقامة محطات لتداول الحاويات والبضائع العامة ومحطات تموين السفن بالوقود، بالإضافة إلى منطقة للخدمات اللوجيستية ومنشآت سياحية وساحات انتظار وخدمات تخزين وغيرها من الخدمات.