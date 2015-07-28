الكنيسة الكاثوليكية تشارك فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

أكد الأب رفيق جريش مدير المكتب الصحفى للكنيسة الكاثوليكية لوكالة أونا أن وفدا من الكنيسة الكاثوليكية سيشارك فى حضور الإفتتاح الرسمى لقناة السويس الجديدة .

وأشار جريش إلى أن الكنيسة تحرص على المشاركة فى هذه الفرحة التى تعتبرولادة للمشروع القومي العملاق الذي موله الشعب المصري وسيعمل على زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من العبور المزدوج للسفن على طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن الانتظار وبالتالي تلبية الزيادة المتوقعة في حجم التبادل التجاري.

وأضاف أن مشروع قناة السويس الجديدة، بالتأكيد سيعمل على تحسين ظروف الحياة لكل مواطن على أرض مصر، وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال مضاعفة فرص العمل ، وزيادة حجم نقل البضائع وتعظيم العائد من قناة السويس، وتعظيم دور النقل متعدد الوسائط، وتطوير سيناء و الاستفادة من ثرواتها الطبيعية المتنوعة.