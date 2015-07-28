الإسماعيلي لـ في الجول: الزمالك أبلغنا بالموافقة على إعارة أحمد سمير ولكن

أكد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي أن الزمالك وافق على إعارة لاعبه أحمد سمير لصفوف الدراويش.

وأشار أبو السعود إلى أن الفريق يحتاج للاعب لتدعيم صفوفه، ولكنه يريد انتدابه نهائيا وليس على سبيل الإعارة.

وأوضح أبو السعود أن النادي مازال ينتظر الحصول على باقي اللاعبين للموسم الجديد وهذا ما سيتضح خلال الأيام المقبلة.

وشدد أبو السعود على أنه لا يقبل قدوم اللاعبين لفريقه على سبيل الإعارة، فالإسماعيلي لا يقبل إعداد اللاعبين للفرق الأخرى.

وتعاقد الإسماعيلي مع 8 لاعبين حتى الآن هم سعد حسني، طه عادل، مصطفى عفروتو، مروان محسن، عماد حمدي، عبد الرحمن شيكا، أحمد أسامة حناكه وعبد الحميد أبو حبيب.